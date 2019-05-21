Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнотВедомости 05:34
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов». Соответствующую инициативу она озвучила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, передает «Интерфакс».
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Недвижимость
Честный дом: Страхование жилья: новая потребность или ненужная роскошь?
Как отмечает руководитель управления по страхованию имущества СК "Сбербанк страхование" Валерия Юрова, благодаря новому закону, если при чрезвычайной ситуации жилье получит повреждение, граждане, которые ответственно подходят к защите своего имущества и застраховали жилье, смогут претендовать на компенсацию от страховой компании и на финансовую помощь государства.
Обновлено в 11:50
Экономика
В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года
В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Экономика
ЦБ РФ за квартал выявил более 50 мошенников на рынке форекс
В конце года (было выявлено) больше 220 компаний, которые занимались нелегальной форекс-деятельностью в РФ.
Обновлено в 11:12
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Авто
В Россию FAW привезет новый кроссовер X40 в старом кузове
В наши автосалоны Besturn X40 попадет в старом кузове.
Обновлено в 06:40
Общество
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Обновлено в 11:46
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Здоровье
В Калининградской области с начала года зафиксировано 17 случаев кори
Всего же с начала года в области лабораторно подтверждено 17 случаев кори, в том числе три случая - среди детей до 14 лет.
Обновлено в 12:21
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein
Отечественный рок-музыкант Борис Гребенщиков выпустил клип, напоминающий видеоработы группы Rammstein.
Обновлено в 04:30
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Общество
Prada отказывается от использования меха
Обновлено в 10:00
Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России
Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено в 10:07
Хоккей
Экс-форвард «Торонто» и «Рейнджерс» перешел в «Автомобилист»
Обновлено в 08:02
Общество
В Горсовете провалилось заседание по ритуальным делам
Сегодня в Горсовете и собрание рабочей группы намечалось, по ритуальным делам.
Обновлено в 08:34
Кино
Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»
Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено в 11:07
Экономика
В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков
Число банков, которые могут работать с деньгами дольщиков через эскроу-счета, увеличивается с 63 до 100 за счет снижения требований к кредитному рейтингу банков.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Ливерпуль» установил цену за Уилсона
Полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон заинтересовал ряд европейских клубов.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Авто
Большинство дилеров Ford продолжат работать в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Центральной темой форума «Здоровье нации» станут нацпроекты
29–31 мая в Москве состоится Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России».
Обновлено в 07:41
Происшествия
Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max
Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Игры
Над мобильной League of Legends работают уже больше года
Обновлено в 09:59
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Экономика
Avon будет продана крупнейшему в Бразилии производителю косметики
Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Расследованием ЧП на Солнцевской линии метро займется спецкомиссия
Расследованием причины инцидента на Солнцевской линии московского метро занимается специально собранная экспертная комиссия, по итогам все данные будут представлены, сообщил журналистам заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 06:45
Общество
Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?
Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41