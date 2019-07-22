Экономика
ЦБ хочет включить в чёрный список создателей финансовых пирамидNews.ru вчера в 11:09
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что возможность включения в чёрный список организаторов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов будет рассмотрена осенью.
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с чего всё началось
По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАССвчера в 05:00
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Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители
Эхо Москвывчера в 06:30
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Политика
В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Политика
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам
Минобороны России прокомментировало инцидент с участием российских бомбардировщиков Ту-95МС и южнокорейских истребителей F-16 в небе над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 03:06
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Политика
Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, с учётом поправок, устанавливающих материальные льготы для этой категории граждан.
Обновлено в 06:08
Общество
Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»
Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Происшествия
У берегов Италии упал в море вертолет с россиянами
Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. По данным зарубежных СМИ, вертолет упал в воду в 10 км от берега.
Обновлено в 07:59
Авто
Грузовики в Петербурге подорожали на 15%
Дороже всего грузовики продаются в Казани (1 559 500 рублей), Санкт-Петербурге (1 607 000 рублей) и Москве (1 736 900 рублей).
Обновлено в 03:59
Политика
Предпринимателей защитят от необоснованного ареста
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Обновлено в 06:08
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Ранее Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине.
Обновлено в 05:48
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Бавария» не собирается продавать Алабу в «Барселону»
Защитник «Баварии» Давид Алаба, скорее всего, не перейдет в «Барселону».
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Власти Орловской области сообщили о 212-процентной зарплате врачей
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за пять месяцев года составила: врачи – 53 137,1 руб. или 212%, средний медперсонал – 29 791,9 руб. или 118,8%, водители – 23 175,24 руб.
Обновлено в 07:22
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
США выделили Украине 4 млн долларов на группы быстрого реагирования
Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске, через месяц они должны начать работу, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
Обновлено в 07:04
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Российский певец Юрий Лоза обрушился с критикой на знаменитую американскую группу Metallica, исполнившую на своем концерте в Москве песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 07:44
Авто
Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler
Группа Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC) стала вторым по величине китайским акционером Daimler.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Троих жителей Ижевска задержали за убийство казанского таксиста
Троих жителей Ижевска задержали по подозрению в убийстве казанского таксиста.
Обновлено в 04:53