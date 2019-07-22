Экономика

ЦБ хочет включить в чёрный список создателей финансовых пирамидNews.ru вчера в 11:09

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что возможность включения в чёрный список организаторов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов будет рассмотрена осенью.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

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ЦБ предложил влючать в черный список нелегальных кредиторов

Коммерсантъвчера в 15:49

Центробанк выявил в январе-июне 1024 «черных» кредиторов

DP.RUвчера в 06:01

ЦБ хочет включить в чёрный список создателей финансовых пирамид

News.ruвчера в 11:09

ЦБ хочет включить в черный список создателей финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

ТАССвчера в 10:43

Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители

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В России обнаружили сотни «черных кредиторов» и десятки финансовых пирамид

Lenta.ruвчера в 11:59

В ЦБ радуются, что россияне стали лучше разбираться в мошенниках

Росбалтвчера в 05:40
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Вашингтон
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В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.
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Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

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Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
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Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании

В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Политика

В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
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В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
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Политика

Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
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Армия и оружие

Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам

Минобороны России прокомментировало инцидент с участием российских бомбардировщиков Ту-95МС и южнокорейских истребителей F-16 в небе над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 03:06
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Происшествия

От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка

В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Политика

Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, с учётом поправок, устанавливающих материальные льготы для этой категории граждан.
Обновлено в 06:08
Общество

Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»

Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес

Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Происшествия

У берегов Италии упал в море вертолет с россиянами

Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. По данным зарубежных СМИ, вертолет упал в воду в 10 км от берега.
Обновлено в 07:59
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Грузовики в Петербурге подорожали на 15%

Дороже всего грузовики продаются в Казани (1 559 500 рублей), Санкт-Петербурге (1 607 000 рублей) и Москве (1 736 900 рублей).
Обновлено в 03:59
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Три курсанта ФСИН Кузбасса осуждены за попытку убить однокурсницу

Обновлено в 04:45
Политика

Предпринимателей защитят от необоснованного ареста

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Обновлено в 06:08
Общество

Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев

Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Экономика

Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы

Ранее Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине.
Обновлено в 05:48
Общество

Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте

Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
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«Бавария» не собирается продавать Алабу в «Барселону»

Защитник «Баварии» Давид Алаба, скорее всего, не перейдет в «Барселону».
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Средняя заработная плата сотрудников учреждения за пять месяцев года составила: врачи – 53 137,1 руб. или 212%, средний медперсонал – 29 791,9 руб. или 118,8%, водители – 23 175,24 руб.
Обновлено в 07:22
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие

США выделили Украине 4 млн долларов на группы быстрого реагирования

Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске, через месяц они должны начать работу, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
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В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию

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Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler

Группа Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC) стала вторым по величине китайским акционером Daimler.
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«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
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Троих жителей Ижевска задержали по подозрению в убийстве казанского таксиста.
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