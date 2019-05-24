Финансы
ЦБ хочет вернуть дивиденды СбербанкаВести.Финанс вчера в 08:43
Банк России предлагает вернуть практику перечисления регулятору дивидендов Сбербанка по госпакету, которая была отменена с декабря 2017 г. С тех пор дивиденды Сбербанка перечисляются напрямую в бюджет, минуя ЦБ, который получает убытки.
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Греф поддержал предложение Набиуллиной учитывать дивиденды Сбербанка в доходах ЦБ
Интерфакс - Россия03:11
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