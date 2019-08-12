Экономика
ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из кассКоммерсантъ 06:42
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:55, Вашингтон
Политика
Зеленский назначил нового главу Житомирской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 07:54
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Кино
В сети появилась не вошедшая в «Гарри Поттера» песня
Обновлено в 08:34
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Происшествия
Еще двое фигурантов дела об убийстве летчика Пешкова арестованы заочно
Обвиняемые граждане Сирии объявлены в международный розыск Суд в Москве арестовал заочно двух граждан Сирии, которые являются фигурантами уголовного дела об убийстве в Сирии летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича.
Обновлено в 09:30
Теннис
Медведев впервые поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером, поднялся в опубликованном 12 августа обновленном рейтинге ATP на восьмое место, что является лучшим результатом 23-летнего теннисиста в карьере.
Обновлено в 02:41
Футбол
Рейнгольд: рано я хоронил «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:1. Ветеран московской команды Валерий Рейнгольд в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, за счёт чего удалось победить, исправлены ли ошибки и влияет ли пиджак Кононова на победы клуба.
Обновлено в 08:08
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Грузинский телеканал «Рустави 2» выставлен на продажу
Как сообщает РИА Новости, такое решение ее нового владельца, бизнесмена Кибара Халваши, вызвано серьезными финансовыми проблемами организации - долги телеканала превысили 24 миллиона долларов.
Обновлено в 07:34
Политика
Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии
Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».
Обновлено 10 августа в 21:00
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Экономика
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Здоровье
Роспотребнадзор отметил, что дети в России едят слишком много сладкого
Дети в России едят сладкого больше, чем допускают нормативы, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на неназванные исследования.
Обновлено в 06:37
Политика
В гипермаркетах Киева обнаружили дневники с картой Украины без Крыма
В сети гипермаркетов Metro в Киеве продают школьные дневники с картой Украины без Крыма.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной
Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times.
Обновлено в 07:45
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Общество
В Курске вспоминают погибших моряков-подводников
После ухода сына мама матроса Димы Старосельцева похоронила еще 9 родственников. Для нее люди не погибают - они уходят.
Обновлено в 03:52
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46