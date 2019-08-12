Экономика
ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из кассКоммерсантъ вчера в 06:42
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.
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ЦБ упростит правила наличных расчетов с клиентами для МФО и кредитных кооперативов
Банки.рувчера в 05:06
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В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
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Обновлено вчера в 01:06
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Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках
Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай.
Обновлено вчера в 23:21
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Эксперты попросили москвичей не кормить голубей из-за помета
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Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь публично высказала собственное мнение о светских раутах.
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Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
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Обновлено вчера в 10:35
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Студентов отчислят по рекомендации искусственного интеллекта
Студентов российских вузов уже скоро смогут отчислить по рекомендации искусственного интеллекта.
Обновлено 11 августа в 22:20
Авто
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Россия приняла решение в последний раз снизить ввозные пошлины на иномарки.
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В России начинают действовать новые правила сделок с недвижимостью
Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.
Обновлено вчера в 22:56
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Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
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Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
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