Экономика

ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из кассКоммерсантъ 06:42

Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.
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Микрофинансовым организациям разрешат выдавать займы наличными из кассы

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Банки.ру05:06

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ЦБ предложил разрешить МФО выдавать займы наличными из кассы

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