Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.

Общество В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.

Происшествия Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права».

Экономика Названа доля недовольных своей зарплатой россиян Более трети — 39 процентов — россиян недовольны уровнем своей зарплаты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел В лесу рядом с деревней Шайдурово Свердловской области нашли выброшенные материалы уголовных дел и другие документы.

Экономика Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.

Происшествия В Ульяновске около 10 человек напали на сотрудников Росгвардии Нападавшие пытались завладеть табельным оружием правоохранителей, возбуждено уголовное дело СУ СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту нападения группы из более чем десяти человек на сотрудников Росгвардии.

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Авто В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.

Футбол Малком допустил выступление за сборную России Полузащитник «Зенита» Малком поделился мыслями о возможной натурализации и выступлении в составе сборной России.

Общество К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.

Политика Путин похвалил Аксенова за эффективную работу на посту главы Крыма Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Крыма.

Шоу-бизнес Поступок сына Фриске возмутил Шепелева Популярного телеведущего возмутили действия сына Жанны Фриске. Жанна Фриске подарила сына Дмитрию Шепелеву в апреле 2013 года.

Политика Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Экономика В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.

Происшествия В Москве умерла диджей Жанна Рассказова Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Армия и оружие Турция захотела купить Су-35 вместо F-35 Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рассмотрит это предложение при условии, что США откажется продавать Анкаре истребители F-35.

Происшествия Власти продлили режим ЧС из-за взрывов в Каменке до 13 августа Взрывы на военном складе в селе Каменка Красноярского края прекратились, однако режим ЧС на территории села Каменка продлен до 13 августа.

Общество Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.

Общество Жители Земли увидят метеорный поток Персеиды Жители планеты в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды.

Происшествия Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.