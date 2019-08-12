Экономика
ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из кассКоммерсантъ 06:42
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
Финансы
ЦБ повысил на 13 августа курс доллара до 65,43 рубля
Банк России установил на 13 августа официальный курс доллара на уровне 65,4287 рубля, что на 17,44 копейки выше предыдущего показателя.
Обновлено в 05:20
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Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки
Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
Обновлено в 04:11
Политика
Волкер анонсировал переговоры США, Германии и Франции по Донбассу
Представители США, Германии и Франции проведут на следующей недели консультации насчет "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В столице Эфиопии установят памятник Пушкину
Обновлено в 05:08
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Политика
Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе
Активное использование Крымского моста, по которому на курорты полуострова прибывает большая часть туристов, позволило увеличить заполняемость крымских здравниц до 80-90%, рассказал глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:21
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Пятеро рабочих пострадали при реконструкции аэропорта в Новосибирске
Засыпанными оказались пятеро рабочих.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк хотят запретить выезд за рубеж
Актрисе Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд из России из-за накопившихся долгов.
Обновлено в 06:20
Наука
Ученые нашли способ защитить курильщиков от рака легких
Обновлено 10 августа в 01:50
Транспорт
На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение
Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
Обновлено в 04:37
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Москвичам пообещали холод и дожди в выходные
Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Политика
Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Политика
Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко
Обновлено в 03:55
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.
Обновлено в 00:53
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Футбол
Хердур Магнуссон: ЦСКА движется в правильном направлении
Обновлено в 06:33