Экономика

ЦБ хочет перенести сроки подключения банков к системе быстрых платежейREGNUM 13:29

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Подключение системно значимых российских банков к системе быстрых платежей может быть отложено на один месяц — до 1 октября 2019 года. Об этом сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Международного финансового конгресса.
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Подключение крупнейших банков России к Системе быстрых платежей хотят перенести на октябрь

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