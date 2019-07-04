Экономика
ЦБ хочет перенести сроки подключения банков к системе быстрых платежейREGNUM 13:29
Подключение системно значимых российских банков к системе быстрых платежей может быть отложено на один месяц — до 1 октября 2019 года. Об этом сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Международного финансового конгресса.
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