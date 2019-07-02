Финансы
ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФBFM.ru вчера в 14:49
Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
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с чего всё началось
Как пишет "Коммерсант", регулятор на неформальном уровне подталкивает участников рынка заключить соглашение о непривлечении основными игроками новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).ПРАЙМ01 июля в 07:29
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Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на атомной подводной станции
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Зеленский назвал необходимую для восстановления Донбасса сумму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса понадобится не менее 10 миллиардов евро.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России
В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ
Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Авто
Умер бывший руководитель Ford и Chrysler
В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Общество
Власти Вологодской области опровергли закрытие резиденции Деда Мороза
Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что «Дом моды Деда Мороза» закрылся, проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» из государственного стал частным и перешел под управление фирмы депутата местного заксобрания Татьяны Муровцевой.
Обновлено в 02:10
Авто
Названы топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры на Урале
Бывший руководитель общественной организации "Кыргызстан-Урал", бизнесмен Камчыбек Каримов убит в Екатеринбурге 2 июля.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:43
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
На Украине упал военный самолет
В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Хавбек «Оренбурга» Попович перешёл в «Цюрих»
Обновлено вчера в 13:40
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04