с чего всё началось

Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Политика Зеленский назвал необходимую для восстановления Донбасса сумму Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Донбасса понадобится не менее 10 миллиардов евро.

Политика Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".

Здоровье Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Российская газета».

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Политика Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.

Авто Умер бывший руководитель Ford и Chrysler В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.

Общество Власти Вологодской области опровергли закрытие резиденции Деда Мороза Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что «Дом моды Деда Мороза» закрылся, проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» из государственного стал частным и перешел под управление фирмы депутата местного заксобрания Татьяны Муровцевой.

Авто Названы топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.

Политика Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Происшествия В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры на Урале Бывший руководитель общественной организации "Кыргызстан-Урал", бизнесмен Камчыбек Каримов убит в Екатеринбурге 2 июля.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Игры Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019 Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».

Происшествия На Украине упал военный самолет В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.

Общество Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.