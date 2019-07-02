с чего всё началось

Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Здоровье Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Армия и оружие Минобороны опровергло сведения о «взрыве газа на подлодке» Минобороны РФ опровергло сообщения норвежского агентства по ядерной опасности про якобы имевший место «взрыв газа на подводном аппарате».

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Происшествия В Пакистане неизвестный устроил стрельбу в аэропорту, есть погибшие Неизвестный мужчина в среду устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, сообщает полиция штата.

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Кино В Югре снимут сериал о знаменитых земляках В Югре стартуют съемки цикла художественных фильмов о выдающихся людях, которые внесли главный вклад в становление региона.

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Политика Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

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Происшествия В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Армия и оружие В России завершилось создание проекта вертолета «Минога» Российский холдинг "Вертолеты России", входящий в "Ростех", завершил разработку эскизного проекта нового палубного вертолета "Минога".