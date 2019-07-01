Финансы
ЦБ хочет изменить правила переходов между НПФBFM.ru 14:49
Центробанк РФ собирается предложить изменения в законодательство, которые позволят россиянам избежать потери инвестдохода при досрочном — чаще чем раз в 5 лет — переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:08, Вашингтон
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Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
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По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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Политика
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Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
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Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
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Экономика
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Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
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Бывшая звезда НБА посетила съемки Space Jam 2
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Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Космос
Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году
Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено в 11:17
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Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
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Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
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Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР
Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
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