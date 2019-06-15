Экономика
ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валютыТАСС 05:33
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:31, Вашингтон
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из дела Голунова
Обновлено 13 июня в 07:54
Политика
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки
14 июня врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении и присвоении званий артистам, выступившим на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии", посвященном 100-летию образования республики.
Обновлено в 06:22
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
СК установил всех участников драки под Пензой
Следователи установили всех участников драки, в которой погиб житель пензенского поселка Чемодановка.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Религия
Православные христиане встречают День святой Троицы
Любимый в народе православный праздник — День святой Троицы — пройдет в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 20:04
Гаджеты
Официальная распаковка Xiaomi Mi 9T
Покупатели обнаружат в коробке с Xiaomi Mi 9T сам смартфон, руководство пользователя, скрепку для извлечения слота для SIM-карты, матовый защитный силиконовый чехол черного цвета, а также зарядное устройство мощностью 18 Вт и кабель для зарядки и передачи данных.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину
Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Малышева отреагировала на критику передачи о кретинах
Телеведущая Елена Малышева в ответ на критику выпуска программы «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины» посоветовала посмотреть саму передачу, перед тем как критиковать.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Игры
Ночью в Dota Underlords вышло обновление с исправлениями ошибок
Ранняя версия Dota Underlords стала доступной для игры обладателям Battle Pass в Dota 2 в ночь с 13 на 14 июня.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье
Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Общество
Сын Алибасова решил вывезти отца из России
Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено 13 июня в 23:52
Происшествия
В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов
Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Политика
Экс-глава фракции Партии регионов пойдет на выборы в Раду
Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, который уже три года находится в СИЗО, войдет в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщил лидер партии, депутат Евгений Мураев.
Обновлено в 05:45
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 07:53
Единоборства
Федор Емельяненко подписал с Bellator новый контракт
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Диетологи рассказали, как не отравиться экзотическими фруктами
Диетологи рассказали «Вечерней Москве», как правильно употреблять и предварительно обрабатывать экзотические фрукты и какие из них стоит вводить в свой рацион.
Обновлено вчера в 04:42
Технологии
Крупнейший в мире самолет был выставлен на продажу за 400 млн долларов
Компания Vulcan выразила желание продать проект самого большого воздушного судна в мире за 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Художник «Ну, погоди!» раскрыл прообраз зайца из мультфильма
По данным опроса ВЦИОМа, «Ну, погоди!» является самым популярным мультфильмом среди россиян.
Обновлено в 06:12
Футбол
Дзюба пожелал всем хороших выходных
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба на своей странице в Инстаграме пожелал всем хороших выходных.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Футбол
«Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ». Романцев и Ярцев - о «Спартаке»
Ярцев: – Думаю, не только для меня, для многих появление Кононова было неожиданностью.
Обновлено вчера в 17:00