Экономика

ЦБ изучает возможность запуска цифровой валютыRT на русском 09:17

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе студенческой конференции «Россия — ЕС» в Сколкове заявила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
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с чего всё началось

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.
ТАСС05:33

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ЦБ рассматривает возможность введения собственной цифровой валюты

Коммерсантъ07:48

В ЦБ заявили о рассмотрении идеи создания своей цифровой валюты

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ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

ТАСС05:33

Центробанк изучает возможность запуска цифровой валюты

РЕН ТВ05:32

ЦБ РФ изучает возможность запуска цифровой валюты

ПРАЙМ05:17

ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты

Говорит Москва05:17
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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