ЦБ изучает возможность запуска цифровой валютыRT на русском 09:17

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.

с чего всё началось

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе студенческой конференции «Россия — ЕС» в Сколкове заявила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.

Происшествия Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.

Космос Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Со ссылкой на неназванные источники, издание утверждает, что в последнее время США усилила развертывание киберинструментов для внедрения в энергосистему России.

Происшествия Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.

Происшествия Два взрыва прогремели в столице Сомали Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.

Происшествия Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Музыка Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым» Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".

Политика В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).

Здоровье Волгоградцев после 40 лет могут обязать ежегодно проходить медосмотр В конце мая начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования.

Шоу-бизнес Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram 35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.

Общество Американка показала кота с огромными лишними пальцами Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.

Религия 16 июня православные отмечают День Святой Троицы 16 июня 2019 года православные отмечают один из самых главных христианских праздников - День Святой Троицы.

Происшествия В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.