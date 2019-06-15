Экономика
ЦБ изучает возможность запуска цифровой валютыRT на русском 09:17
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе студенческой конференции «Россия — ЕС» в Сколкове заявила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
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с чего всё началось
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.ТАСС05:33
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