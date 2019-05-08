Экономика
ЦБ исключил из реестра МФО компанию из топ-15 по объему микрозаймовRambler News Service 09:29
Банк России лишил МФО «Мани Фанни», входящую в топ-15 по размеру портфеля микрозаймов, статуса микрофинансовой организации, следует из материалов регулятора.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
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Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
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Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
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В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
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Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
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Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне
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В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
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Политика
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.
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Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
Обновлено в 08:08
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
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Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»
На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Названа польза от ежедневного употребления сала
Диетологи рекомендуют есть свежее сало без хлеба и употреблять продукт в первой половине дня, так как он является мощным источником энергии.
Обновлено в 03:18
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области
С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Общество
На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц
Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
США превращаются из союзника Германии в её противника
Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
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Игры
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Учитывая, насколько важна точность в уготованных игрокам испытаниях, разработчики переработают интерфейс и управление под портативные платформы.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59