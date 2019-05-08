Экономика

ЦБ исключил из реестра МФО компанию из топ-15 по объему микрозаймовRambler News Service 09:29

Банк России лишил МФО «Мани Фанни», входящую в топ-15 по размеру портфеля микрозаймов, статуса микрофинансовой организации, следует из материалов регулятора.
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ЦБ запретил работать микрофинансовой компании из топ-15

Ведомости11:09

ЦБ исключил «Мани Фанни Онлайн» из реестра МФО

Банки.ру05:30

ЦБ РФ запретил деятельность одной из топовых микрофинансовых организаций

Аргументы и Факты10:18

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Российская газета09:41

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»

Коммерсантъ08:45

ЦБ запретил деятельность микрофинансовой компании из топ-15

РБК08:32

ЦБ исключил из реестра 13-ю по размеру микрофинансовую организацию

ТАСС10:36
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