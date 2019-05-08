ЦБ исключил из реестра МФО компанию из топ-15 по объему микрозаймовRambler News Service 09:29

Банк России лишил МФО «Мани Фанни», входящую в топ-15 по размеру портфеля микрозаймов, статуса микрофинансовой организации, следует из материалов регулятора.

ЦБ исключил из реестра МФО компанию из топ-15 по объему микрозаймов

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