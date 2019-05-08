Экономика
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»Коммерсантъ 08:45
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
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Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам
Обновлено в 09:21
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Футбол
Силкин: «„Аякс“ сыграет в финале Лиги чемпионов»
Тренер Сергей Силкин прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".
Обновлено в 05:10
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Подозреваемых в похищении сына бизнесмена задержали в Подмосковье
Подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего наследника бизнесмена и его друга в поселок Измайлово на юге Московской области.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Игры
В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно
Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам
Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.
Обновлено в 09:09
Авто
УАЗ стал продавать самую дорогую версию модели УАЗ «Хантер»
С сегодняшнего дня официальные дилеры ульяновского автозавода начали приём заказов на «экспедиционную» версию УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 02:16
Наука
Лекарство может предотвратить раковые метастазы
Обновлено 06 мая в 10:39
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри с новорожденным сыном на руках сказал, что рад, что у них появился «собственный маленький комочек счастья».
Обновлено в 09:07
Здоровье
Необходимость скорейшего объединения услуг социальной и медицинской сфер обсудили на заседании профильной комиссии Общественной палаты
Реализацию плана мероприятий по созданию системы комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста в Санкт-Петербурге на 2019-2021 гг. обсудили на заседании комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Северной столицы.
Обновлено вчера в 04:47
Спорт
Логинов женится на украинской биатлонистке
Российский биатлонист Александр Логинов в ближайшее время женится на завершившей карьеру украинской биатлонистке Марии Кручовой.
Обновлено в 04:40
Музыка
Ансамбль Башмета отметит день рождения концертом в «Зарядье»
Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета отметит день рождения концертом в "Зарядье" 20 мая, сообщила пресс-служба ансамбля.
Обновлено в 08:09
Авто
Стали известны российские цены на обновленный Mercedes-Benz GLC
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Алексея Прокопенко отправили под домашний арест
Обновлено в 08:57
Происшествия
Организатору убийства Политковской отказали в УДО
Обновлено в 07:12
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг актрисы Настасьи Самбурской, уход которой из Московского драматического театра на Малой Бронной проходит сегодня одной из главных новостей по разделам "Культура".
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 «Аэрофлота»
В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 "Аэрофлота" Ночной рейс в Ригу улетел более чем с двухчасовым опозданием.
Обновлено в 06:27
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила, что сбила в Ливии военный самолет
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
ЖКХ
Власти: жильцы дома в Магнитогорске не должны оплачивать пени за ЖКХ
Вернувшиеся в свои квартиры жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, получили квитанции по оплате коммунальных услуг с 1 апреля, пени за предыдущее время не должны быть начислены, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.
Обновлено в 09:15
Общество
В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России
"С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое", - отметил законодатель.
Обновлено в 06:15