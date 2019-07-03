ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

с чего всё началось

Центробанк ищет новые способы ограничения роста потребкредитования. Хотя регулятор и не видит признаков "пузыря" в розничном кредитовании, из-за роста долговой нагрузки на россиян тревогу бьют даже в Минфине. По мнению министерства, долговая нагрузка граждан переходит за критический уровень.

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