Финансы
ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитовГазета.Ru 10:49
Центробанк ищет новые способы ограничения роста потребкредитования. Хотя регулятор и не видит признаков "пузыря" в розничном кредитовании, из-за роста долговой нагрузки на россиян тревогу бьют даже в Минфине. По мнению министерства, долговая нагрузка граждан переходит за критический уровень.
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ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.ТАСС04:25
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