ЦБ: иностранцы скупают ОФЗ и продают валютуВести.Финанс вчера в 09:27

Месячный прирост остатков вложений в ОФЗ нерезидентов в размере 120,4 млрд руб. стал максимальным за последние 18 месяцев, рост вложений за I квартал превысил отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 г. Нерезиденты в марте в основном увеличивали вложения в ОФЗ с длинным сроком до погашения.

Здоровье Популярные противозачаточные оказались опасными Специалисты выяснили, что популярные гормональные контрацептивы от Bayer оказались опасными для большинства женщин.

Футбол «Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом «Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.

Происшествия В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.

Политика Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.

Происшествия Далай-ламу выписали из больницы Духовного лидера тибетских буддистов, далай-ламу XIV выписали из частной больницы в Нью-Дели, сообщает Адепсе France Press со ссылкой на его официального представителя Тензина Таклху.

Политика В США призвали к пересмотру отношений с Россией В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.

Спорт Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".

Транспорт Госэкспертиза утвердила проект нижегородского участка ВСМ До начала строительства будет произведен отвод земель в постоянное пользование, под объекты и сооружения ВСМ, и во временное – под строительные площадки и временные объездные дороги.

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.

Политика Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.

Происшествия Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля «Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.

Интернет В WhatsApp добавили новую функцию Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.

Гаджеты Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Экономика Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).

Общество Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.

Общество «Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.

Происшествия В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий В Нижнем Тагиле в одном из цехов завода «Уралхимпласт» произошел хлопок паровоздушной смеси метанола.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.