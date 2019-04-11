Финансы
ЦБ: иностранцы скупают ОФЗ и продают валютуВести.Финанс вчера в 09:27
Месячный прирост остатков вложений в ОФЗ нерезидентов в размере 120,4 млрд руб. стал максимальным за последние 18 месяцев, рост вложений за I квартал превысил отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 г. Нерезиденты в марте в основном увеличивали вложения в ОФЗ с длинным сроком до погашения.
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ЦБ зафиксировал резкий рост интереса иностранных инвесторов к госдолгу России
Rambler News Serviceвчера в 08:30
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