Финансы
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%ТАСС07:55
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
ТАСС07:55
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Финансы
Сбербанк сообщил о продолжении мощных кибератак на системы организации
Сбербанк отражает в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре.
Обновлено в 14:03
Финансы
Минфин РФ заявил о намерении разместить ОФЗ в юанях
Министерство финансов РФ планирует размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях.
Обновлено в 11:28
Финансы
Рубль реагирует сдержанно на усиление волатильности на рынке нефти
Рубль в четверг реагирует умеренным снижением на усиление волатильности при торгах нефти, в том числе в связи с ее падением на 5%, оставаясь под давлением вместе с другими валютами развивающихся рынков на фоне уменьшения аппетита к рисковым активам, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики.
Обновлено в 13:32
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено в 10:34
Финансы
Ипотечное кредитование в СЗФО за октябрь выросло на 17%
По сравнению с сентябрем количество и объем ипотечных займов выросли на 15 и 17%, по сравнению с октябрем 2017 года — в 1,3 и 1,4 раза соответственно.
Обновлено в 11:02
Финансы
С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе
С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе, а рубль будет терять позиции против основных конкурентов.
Обновлено в 01:51
Финансы
В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года
Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.
Обновлено в 04:30
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено в 03:20
Финансы
Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 декабря по 14 января 366,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:18
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
ЦБ РФ установил курс евро с 6 декабря в размере 75,7051 руб
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 75,7051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,89 коп.
Обновлено в 04:15
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Внешний фон складывается для рубля благоприятно
На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.
Обновлено 04 декабря в 07:49
Финансы
Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей
На ноябрь 2018 года задолженность жителей Пермского края перед банками составила 36,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:36
Финансы
ВЭБ разместил в банковский депозит 75 млрд рублей пенсионных накоплений на 194 дня
ВЭБ 6 декабря разместил в банковский депозит 75 млрд рублей пенсионных накоплений на 194 дня, следует из релиза госкорпорации.
Обновлено в 12:59