Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Финансы Финансы Россия увеличила международные резервы до 462,1 миллиарда долларов «Объем международных резервов за неделю вырос незначительно и на 30 ноября составил 462,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Финансы Финансы Рубль реагирует сдержанно на усиление волатильности на рынке нефти Рубль в четверг реагирует умеренным снижением на усиление волатильности при торгах нефти, в том числе в связи с ее падением на 5%, оставаясь под давлением вместе с другими валютами развивающихся рынков на фоне уменьшения аппетита к рисковым активам, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Финансы Финансы Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.

Финансы Финансы В Нижегородской области на 19% увеличились объемы кредитования Сумма кредитов, выданных заемщикам в Нижегородской области в период с января по октябрь, составила 923,2 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 19%, сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.

Финансы Финансы С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе, а рубль будет терять позиции против основных конкурентов.

Финансы Финансы В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.

Финансы Финансы Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).

Финансы Финансы Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.

Финансы Финансы Минфин закрыл сделки по размещению евробондов Минфин отметил, что полученные результаты демонстрируют высокий интерес среди зарубежных инвесторов к кредитному риску России, а также доверие к показателям отечественной экономики.

Финансы Финансы ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.

Финансы Финансы Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14 Курс евро уменьшился на 14,13 копейки, до 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).Российская валюта в четверг укрепилась, воспользовавшись восстановлением цен на нефть, а также сообщениями из Европы о том, что там не будут спешить с введением новых санкций против РФ, отмечают эксперты.

Финансы Финансы ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки» Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.

Финансы Финансы Внешний фон складывается для рубля благоприятно На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.

Финансы Финансы Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.