Финансы
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%ТАСС07:55
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
ТАСС07:55
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Финансы
Россия увеличила международные резервы до 462,1 миллиарда долларов
«Объем международных резервов за неделю вырос незначительно и на 30 ноября составил 462,1 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:51
Финансы
Рубль реагирует сдержанно на усиление волатильности на рынке нефти
Рубль в четверг реагирует умеренным снижением на усиление волатильности при торгах нефти, в том числе в связи с ее падением на 5%, оставаясь под давлением вместе с другими валютами развивающихся рынков на фоне уменьшения аппетита к рисковым активам, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики.
Обновлено в 13:32
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено в 10:34
Финансы
В Нижегородской области на 19% увеличились объемы кредитования
Сумма кредитов, выданных заемщикам в Нижегородской области в период с января по октябрь, составила 923,2 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 19%, сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.
Обновлено в 15:06
Финансы
С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе
С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе, а рубль будет терять позиции против основных конкурентов.
Обновлено в 01:51
Финансы
В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года
Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.
Обновлено в 04:30
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено в 03:20
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Минфин закрыл сделки по размещению евробондов
Минфин отметил, что полученные результаты демонстрируют высокий интерес среди зарубежных инвесторов к кредитному риску России, а также доверие к показателям отечественной экономики.
Обновлено вчера в 08:47
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Официальный курс доллара снизился на 10 копеек, евро — на 14
Курс евро уменьшился на 14,13 копейки, до 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).Российская валюта в четверг укрепилась, воспользовавшись восстановлением цен на нефть, а также сообщениями из Европы о том, что там не будут спешить с введением новых санкций против РФ, отмечают эксперты.
Обновлено в 03:57
Финансы
ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»
Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 05:42
Финансы
Внешний фон складывается для рубля благоприятно
На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.
Обновлено 04 декабря в 07:49
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено 04 декабря в 04:04
Финансы
Ведущие банки договорились о клиринге операций РЕПО во Франкфурте вместо Лондона
Клиринговая площадка Eurex, принадлежащая Deutsche Boerse AG, заручилась поддержкой 24 ведущих банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте вместо Лондона.
Обновлено в 07:36