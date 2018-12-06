Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

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