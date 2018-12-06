Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
ТАСС
вчера в 07:55

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
ТАССвчера в 07:55

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Центробанк занимается манипуляцией — Хазин об инфляции в РФ

REGNUM05:30

ЦБ ожидает увеличения инфляции до 4% к концу года

Татар-информвчера в 22:54

Инфляция в России до конца года достигнет 4% – ЦБ

Москва 24вчера в 08:23

ЦБ отверг позитивный прогноз Медведева по инфляции

News.ruвчера в 08:05

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

ТАССвчера в 07:55

ЦБ спрогнозировал инфляцию до конца 2018 года до 4% из-за разовых и устойчивых факторов

Интерфаксвчера в 07:48

Инфляция достигнет целевого уровня 4% до конца года - аналитики ЦБ

Финмаркетвчера в 07:41
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Финансы

Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+

Курс американской валюты упал на 76 копеек и составил 66,08 рубля за один доллар. Курс евро потерял 77 копеек и составляет 75,32 рубля.
Обновлено в 13:23
Финансы

119 российских банков получили базовую лицензию

Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.
Обновлено в 07:23
Финансы

Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 4,7%

За ноябрь 2018 года золотовалютные резервы республики Беларусь выросли на $331 млн или на 4,7%, до $7,439 млрд.
Обновлено в 10:59
Финансы

Сигналы на смягчение позиции ФРС поддержали рисковые активы

Несколько выступлений представителей американского регулятора и статья в WSJ о возможном принятии в декабре более мягкой и адаптивной политики в части повышения ставок в совокупности намекают на смягчение позиции ФРС.
Обновлено в 01:43
Финансы

Fitch понизило прогноз роста ВВП Индии на 2018 фингод до 7,2%

Как говорится в прогнозе Fitch для мировой экономики, оценка роста ВВП Индии в 2018 фингоду пересмотрена с ожидавшихся в сентябре 7,8% до 7,2%.
Обновлено в 07:51
Финансы

Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей

В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.
Обновлено в 03:58
Финансы

Российские банки сворачивают бизнес на Украине — глава НБУ

Дочерние структуры российских банков ВТБ, Сбербанк и ВЭБ сокращают свои активы и готовятся уйти с Украины, заявил глава национального банка Украины Яков Смолий 7 декабря в интервью информационному агентству Reuters.
Обновлено в 10:13
Финансы

Битва за Bitcoin Cash и новости ETF

Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.
Обновлено в 06:55
Финансы

Эксперт рассказал, как не попасть в кредитную зависимость

Финансовый эксперт Сергей Троицкий рассказал, как использовать кредит разумно и не брать взаймы у банка постоянно.
Обновлено в 07:29
Финансы

Эксперт: Старый Свет неизбежно откажется от доллара

Переход на расчеты в евро, вместо доллара, в Старом Свете неизбежен, считает российский финансовый аналитик Алексей Корнеев, 7 декабря сообщают Известия.
Обновлено в 01:41
Финансы

«Уралсиб» пристрастился к Большой игре

Возможно, «Уралсиб» подготовил что-то новое и в самих заданиях, но их суть пока не раскрываются.
Обновлено в 06:39
Финансы

Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank

6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.
Обновлено в 13:05
Финансы

Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт

6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.
Обновлено в 02:36
Финансы

Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях

Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Обновлено вчера в 09:28
Финансы

Минфин в 2019 году разместит облигации в юанях

6 декабря 2018 года глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ Константин Вышковский рассказал о планах ведомства в 2019 году разместить облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в юанях.
Обновлено в 01:52
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