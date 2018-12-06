Финансы
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
ТАССвчера в 07:55
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ЦБ спрогнозировал инфляцию до конца 2018 года до 4% из-за разовых и устойчивых факторов
Интерфаксвчера в 07:48
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Финансы
Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+
Курс американской валюты упал на 76 копеек и составил 66,08 рубля за один доллар. Курс евро потерял 77 копеек и составляет 75,32 рубля.
Обновлено в 13:23
Финансы
119 российских банков получили базовую лицензию
Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.
Обновлено в 07:23
Финансы
Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 4,7%
За ноябрь 2018 года золотовалютные резервы республики Беларусь выросли на $331 млн или на 4,7%, до $7,439 млрд.
Обновлено в 10:59
Финансы
Сигналы на смягчение позиции ФРС поддержали рисковые активы
Несколько выступлений представителей американского регулятора и статья в WSJ о возможном принятии в декабре более мягкой и адаптивной политики в части повышения ставок в совокупности намекают на смягчение позиции ФРС.
Обновлено в 01:43
Финансы
Fitch понизило прогноз роста ВВП Индии на 2018 фингод до 7,2%
Как говорится в прогнозе Fitch для мировой экономики, оценка роста ВВП Индии в 2018 фингоду пересмотрена с ожидавшихся в сентябре 7,8% до 7,2%.
Обновлено в 07:51
Финансы
Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей
В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.
Обновлено в 03:58
Финансы
Российские банки сворачивают бизнес на Украине — глава НБУ
Дочерние структуры российских банков ВТБ, Сбербанк и ВЭБ сокращают свои активы и готовятся уйти с Украины, заявил глава национального банка Украины Яков Смолий 7 декабря в интервью информационному агентству Reuters.
Обновлено в 10:13
Финансы
Битва за Bitcoin Cash и новости ETF
Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.
Обновлено в 06:55
Финансы
Эксперт рассказал, как не попасть в кредитную зависимость
Финансовый эксперт Сергей Троицкий рассказал, как использовать кредит разумно и не брать взаймы у банка постоянно.
Обновлено в 07:29
Финансы
Эксперт: Старый Свет неизбежно откажется от доллара
Переход на расчеты в евро, вместо доллара, в Старом Свете неизбежен, считает российский финансовый аналитик Алексей Корнеев, 7 декабря сообщают Известия.
Обновлено в 01:41
Финансы
«Уралсиб» пристрастился к Большой игре
Возможно, «Уралсиб» подготовил что-то новое и в самих заданиях, но их суть пока не раскрываются.
Обновлено в 06:39
Финансы
Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank
6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.
Обновлено в 13:05
Финансы
Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт
6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.
Обновлено в 02:36
Финансы
Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях
Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Обновлено вчера в 09:28
Финансы
Минфин в 2019 году разместит облигации в юанях
6 декабря 2018 года глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ Константин Вышковский рассказал о планах ведомства в 2019 году разместить облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в юанях.
Обновлено в 01:52