Экономика

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в июле не изменилисьТАСС 09:19

Инфляционные ожидания россиян в июле не изменились и составили 9,4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Инфляционные ожидания населения остаются повышенными - ЦБ РФ

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