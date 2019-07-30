Экономика
ЦБ: инфляционные ожидания россиян в июле не изменилисьТАСС 09:19
Инфляционные ожидания россиян в июле не изменились и составили 9,4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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Экономика
Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:59
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Медведев призвал губернаторов лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, поскольку эта работа входит в компетенцию региональных властей.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В Южной Корее определили тип запущенных КНДР ракет
Обновлено в 20:22
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Во Владивостоке загорелся монастырь
Обновлено в 20:55
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Кино
Идрис Эльба признался, что до конца не понимает сюжет «Кошек»
Актеру пришлось брать уроки пластики, чтобы научиться двигаться как кошка.
Обновлено в 21:12
Экономика
В Карелии готовятся к запуску Белопорожской ГЭС
Обновлено в 20:24
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Происшествия
В МВД рассказали о митингующих, вооруженных молотками и ножами
По словам заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве Александра Половинки, многие участники протестной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в столице 27 июля, заранее подготовились к силовому сценарию, прихватив с собой молотки и ножи.
Обновлено в 19:28
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
МИД Мексики: число мигрантов у границы с США сократилось на 40%
Количество мигрантов, достигших границы Мексики с США, с мая сократилось почти на 40% благодаря усилиям латиноамериканской страны по регулированию миграционных процессов.
Обновлено в 20:24
Экономика
Росстат назвал число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3 процента населения страны (20,9 миллиона человек), сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей
Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году.
Обновлено в 21:29
Транспорт
Минтранс заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»
Московский аэропорт «Шереметьево» окончательно стабилизировал ситуацию с выдачей багажа.
Обновлено в 13:32
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за показанный образ ее отца
Фильм «Однажды в Голливуде» вышел в прокат в США на прошлой неделе, собрав за первый уикенд 40 миллионов долларов.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Ковалева сняли с рейса из-за домогательств к пассажирке
Обновлено в 03:40
Футбол
Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра стал игроком "Орландо Сити", сообщает официальный сайт американской команды.
Обновлено в 16:12
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup
Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.
Обновлено в 16:35
Происшествия
На Коломяжском проспекте насмерть сбили человека
Обновлено в 18:53