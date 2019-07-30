Инфляционные ожидания россиян в июле не изменились и составили 9,4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в июле не изменились

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