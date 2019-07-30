Экономика

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в июле не изменилисьТАСС вчера в 09:19

Инфляционные ожидания россиян в июле не изменились и составили 9,4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
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ЦБ прогнозирует снижение инфляции в России до 4% в I квартале 2020 года

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Хоккей

Клуб НХЛ «Калгари» переедет на новую арену в 2024 году

Канадская команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" в 2024 году получит новую арену, строительство которой в равных долях профинансируют одноименный город и владельцы клуба.
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
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Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто

Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.
Обновлено в 01:41
Транспорт

Сняты ограничения для проезда большегрузов по трассе «Байкал» и в районе поселка Листвянка

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Нападающий Луис Адриано перешёл из «Спартака» в «Палмейрас»

Нападающий Луис Адриано перешёл из московского «Спартака» в «Палмейрас». Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.
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В омском наркодиспансере сменился главврач

Обновлено вчера в 20:51
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Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
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Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни

Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

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В Афганистане при взрыве погибли 34 человека

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Болгария ратифицировала договор о покупке F-16 Block 70 у США

Несмотря на вето президента Болгарии Румена Радеева, сегодня, 30 июля, в стране вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке многоцелевых истребителей F-16 Block 70 у США, а также о приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с данной сделкой.
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«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»

"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Общество

В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине

Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено 29 июля в 10:18
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
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Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сотрудникам его офиса, обвинив их во лжи и непрофессионализме.
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Два экрана OLED, Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ и 48-мегапиксельная камера — опубликованы характеристики камерофона Nubia Z20

Ранее Nubia Z20 приписывали гибкий экран, но на самом деле у смартфона просто два дисплея, причем оба OLED, и оба разрешением 2340 х 1080 пикселей.
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«Краснодар» показал подготовку к матчу с «Зенитом»

Пресс-служба «быков» показала кадры подготовки футболистов из тренажерного зала.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
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Макколлум продлил контракт с «Портлендом»

Защитник Си Джей Макколлум договорился о продлении контракта с "Портлендом" на три года.
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Происшествия

В Свердловской области нашли опасные детские палаточные лагеря

Шесть несанкционированных палаточных лагерей выявили в Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
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Сульшер отказался говорить о трансфере Дибалы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после победы над "Кристиансунном" в товарищеском матче (1:0) отказался говорить о трансферах.
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Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями

Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
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Обновленный Opel Corsa станет суперэкономичным

Благодаря инновационным разработкам, инженерам компании Opel удалось достичь рекордно низких показателей расхода топлива для нового поколения автомобиля Corsa.
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Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
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Стала известны сумма вложений Австрии в «Северный поток – 2»

Австрийская нефтегазовая компания OMV во втором квартале 2019 года профинансировала строительство газопровода «Северный поток – 2» на 44 млн евро, следует из отчета компании.
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