Экономика
ЦБ: инфляционные ожидания россиян в июле не изменилисьТАСС 09:19
Инфляционные ожидания россиян в июле не изменились и составили 9,4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика
Петр Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
Не дождавшись игрока «Ростова», «Армавир» подписал черногорца
Добавим, что ранее «лисы» рассматривали на позицию Тучевича игрока «Ростова» Артема Щадина, вели с ним переговоры почти месяц, но тот принял решение продолжить карьеру в другом клубе.
Обновлено в 11:51
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Экономика
Глава Минтруда объяснил рост числа бедных в России
Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Столичный главк МВД, по некоторым данным, приказал полицейским изменить свои данные в соцсетях после акции 27 июля
Среди главных требований к столичным полицейским от руководства – удаление из соцсетей фотографий, где можно разглядеть лицо, утверждает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 12:00
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в России в июне 2019 года
По данным ведомства, средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Это на 6,2% больше, чем в июне 2018 года.
Обновлено в 10:01
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Политика
Медведев призвал губернаторов лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, поскольку эта работа входит в компетенцию региональных властей.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Теннис
Шарапова сыграет на турнире в Торонто
Обновлено в 11:58
Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:31
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
"30 июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич", — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:47
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45
Общество
Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания
Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор
В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 10:23
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Экономика
РЖД ожидает стабилизации роста перевозок с августа
Железнодорожные перевозки - один из главных показателей деловой активности в России, где железными дорогами перевозится основное количество грузов.
Обновлено в 11:03