Экономика
ЦБ: инфляционные ожидания населения выросли в апрелеNews.ru 06:57
По данным Банка России, в апреле инфляционные ожидания россиян составили 9,4%, увеличившись по сравнению к предыдущему периоду наблюдений на 0,3 процентных пункта. При этом медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции выросла до 10,6% (рост на 0,5 п. п.).
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Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
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В РФ появится единая база злостных нарушителей ПДД
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Обновлено вчера в 20:57
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
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Система SMS-сообщений для шоу «Голос. Дети» не подвергалась хакерским атакам
Компания осуществляет техническое сопровождение онлайн-голосования в телешоу.
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Футбол
«Милан» не уволит Гаттузо до конца сезона
Руководство "Милана" приняло решение не увольнять Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера, передает "Советский спорт".
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Экономика
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Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
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Футбол
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Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
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Авто
Toyota открыла свой собственный Нюрбургринг
Японская марка начала частичную эксплуатацию Технического центра Toyota Shimoyama — нового научно-исследовательского центра, расположенного в центре Тойота-Сити в префектуре Аити, Япония.
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Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Наука
Российские ученые описали взаимодействия между двумя газами
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Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Общество
В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»
Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
Обновлено в 06:41
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Силовики задержали семерых агитаторов ИГ в Подмосковье
Следователи полагают, что задержанные были участниками ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Обновлено в 11:21
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
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Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.
Обновлено в 04:27
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв высказался, что акции протеста, митинги и забастовки, создают деструктивный информационный фон и порочат честь региона.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж
Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
Обновлено в 07:37
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11