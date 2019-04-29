Экономика

ЦБ: инфляционные ожидания населения выросли в апрелеNews.ru 06:57

По данным Банка России, в апреле инфляционные ожидания россиян составили 9,4%, увеличившись по сравнению к предыдущему периоду наблюдений на 0,3 процентных пункта. При этом медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции выросла до 10,6% (рост на 0,5 п. п.).
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ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли

Росбалт08:17

ЦБ: Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев в апреле повысились до 9,4%

ПРАЙМ05:49

Инфляционные ожидания россиян в апреле повысились до 9,4%

Коммерсантъ06:33

ЦБ: инфляционные ожидания населения в апреле выросли, компаний — снизились

Банки.ру06:23

ЦБ: инфляционные ожидания населения выросли в апреле

News.ru06:57

Инфляционные ожидания населения в апреле выросли, компаний – снизились - ЦБР

Финмаркет05:53

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 9,4%

ТАСС07:08
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Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
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В РФ появится единая база злостных нарушителей ПДД

ГИБДД займется сбором данных о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:57
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Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Обновлено в 10:12
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Система SMS-сообщений для шоу «Голос. Дети» не подвергалась хакерским атакам

Компания осуществляет техническое сопровождение онлайн-голосования в телешоу.
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«Милан» не уволит Гаттузо до конца сезона

Руководство "Милана" приняло решение не увольнять Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
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Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

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Футбол

Суперкубок Испании сменит формат

В турнире примут участие "Барселона", "Атлетико", "Валенсия" и "Реал". Ранее сообщалось, что Суперкубок Испании может сменить прописку.
Обновлено в 10:29
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Авто

Toyota открыла свой собственный Нюрбургринг

Японская марка начала частичную эксплуатацию Технического центра Toyota Shimoyama — нового научно-исследовательского центра, расположенного в центре Тойота-Сити в префектуре Аити, Япония.
Обновлено в 00:34
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Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Наука

Российские ученые описали взаимодействия между двумя газами

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
Обновлено в 06:41
Гаджеты

Новый флагман Redmi с Snapdragon 855 показали в рекламном видео

Обновлено в 04:55
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
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Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

Обновлено в 09:39
Происшествия

Силовики задержали семерых агитаторов ИГ в Подмосковье

Следователи полагают, что задержанные были участниками ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
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Россия сменит посла в Великобритании

Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
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Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой

В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.
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Общество

Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв высказался, что акции протеста, митинги и забастовки, создают деструктивный информационный фон и порочат честь региона.
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Шоу-бизнес

Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж

Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
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Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
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Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе

Обновлено в 10:54
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