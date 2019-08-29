Финансы
КоммерсантъЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%
Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).
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Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета 14:37
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за новый состав правительства страны, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 15:04
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Политика
Джонсон приостановил работу парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
Вестник Кавказа вчера в 06:08
Происшествия
В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку
Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
ТАСС 10:55
Экономика
О долгах по налогам начали сообщать через sms и банковские приложения
Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6 процентов.
Российская газета 04:00
Авто
Представлен «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLB 35
Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB, представленный в июне этого года, получил «заряженную» версию – GLB 35 от Mercedes-AMG.
Автоновости дня вчера в 23:21
Армия и оружие
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
РБК 15:05
Армия и оружие
«Азов» заявил об убийстве четверых и пленении одного ополченца
В результате непродолжительного боя с ДРГ ополченцев, как заявили в ВСУ, четыре «диверсанта» были уничтожены, еще один ранен и взят в плен.
Взгляд.ру 14:29
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Политика
Bloomberg узнал об идее США потребовать с Китая имперские долги
По данным агентства, у Трампа уже состоялась встреча с группой держателей таких китайских облигаций, которые лоббируют перед президентом идею потребовать с Китая выплату долгов.
РБК 11:15
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Здоровье
Министерство здравоохранения РТ приобрело новый транспорт
Всего в этом году будет передано 187 автомобилей, сообщает пресс-служба главы РТ.
Республика Татарстан 08:34
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Здоровье
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Аргументы недели 12:41
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Кино
Фанаты «Звездных войн» нашли ляп в трейлере девятой части
Снял фильм режиссер Джей Джей Абрамс.
REGNUM 07:51
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Экономика
Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7%
По итогам первого квартала рекламные доходы уменьшились на 4%, до 16,4 млрд руб. По итогам полугодия поступления от рекламы уменьшились почти на 6%, до 33,2 млрд руб. "Газпром-Медиа" управляет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, "Матч ТВ", ТВ3, "Пятница", радиостанциями "Авторадио", "Юмор FM", "Эхо Москвы", ИД "7 дней".
РБК 14:18
Общество
Настройка органа в концертном зале «Зарядье» займет полгода
Настройка самого большого в Москве органа, который находится в концертном зале «Зарядье», займет не меньше шести месяцев.
Известия 09:32
Футбол
«Заря» дважды отыгралась в матче с «Эспаньолом», но покидает еврокубки
Украинская «Заря» осталась без групповой стадии Лиги Европы, не сумев отыграть гандикап в ответном матче раунда плей-офф с «Эспаньолом».
Евро-футбол.ру 14:53