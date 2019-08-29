Экономика

ФинмаркетФинмаркетИнфляционные ожидания россиян в августе снизились

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Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед немного уменьшились, в целом сохранившись на уровне середины прошлого года. Динамика ожиданий в различных отраслях в августе была разнонаправленной.
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