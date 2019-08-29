Финансы
КоммерсантъЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%
Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).
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Происшествия
В Якутии совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
Росбалт вчера в 23:40
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Экономика
Набсовет ВЭБа одобрил участие в финансировании ЦКАД-IV
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-IV), госкорпорация возьмет на себя часть старшего и младшего долга, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета.
РИА Новости вчера в 11:46
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Что касается твердых коммунальных отходов (ТКО), то, как ранее писал РБК, их ежегодный объем в России составляет 70 млн т. Из них на переработку идет только 5 млн т мусора — остальное отправляется на полигоны или (несущественная часть) сжигается.
РБК 00:00
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru вчера в 14:06
Политика
Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины
Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 12:07
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Футбол
Хенесс покидает пост президента «Баварии»
С 2009 по 2014 год Хенесс занимал должность президента «Баварии», в марте 2016 года снова был назначен на этот пост.
Sport24.ru вчера в 15:12
Гаджеты
Неожиданно: AMD сопроводит процессоры Ryzen Threadripper 3000 тремя новыми чипсетами – TRX40, TRX80 и WRX80
Новость неожиданная, и пока сложно понять, зачем вдруг столько чипсетов понадобилось.
iXBT.com вчера в 18:27
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru вчера в 10:49
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Политика
Эрдоган не исключил возможности покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Ранее сообщалось, что Россия и Турция обсуждают поставки в Анкару российских истребителей Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может купить российские истребители Су-35 и Су-57, если США откажутся продавать Турции F-35, передает телеканал NTV.
Аргументы и Факты 28 августа в 19:31
Политика
Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Происшествия
Московская студентка впала в кому во время отдыха в Турции
Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому. Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, пишет РЕН ТВ.
Известия 00:46
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
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Шоу-бизнес
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:08
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 13:51
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия вчера в 10:00
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
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