Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).

ЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%

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