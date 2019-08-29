Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%

Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).
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