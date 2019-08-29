Финансы
КоммерсантъЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%
Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:47, Вашингтон
Экономика
Темпы роста экономики США могут замедлиться
Следовательно, темпы роста экономики во второй половине года могут замедлиться ниже 2%.
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Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
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Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны»
Оказалось, что накануне концерта в Сочи Филипп Киркоров попытался репетировать, однако его категорически не устроила работа персонала самого конкурса «Новая волна», из-за чего он в нецензурной форме высказал свое мнение со сцены в микрофон.
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Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
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Коммерсантъ вчера в 20:52
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ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
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Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
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Газета.Ru 27 августа в 01:57
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Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс 16:45
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Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
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Газета.Ru 18:45
Политика
Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко
Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.
Политика Сегодня 18:10
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
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«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ 16:13
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
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Бывший глава дипслужбы Ватикана скончался в возрасте 95 лет
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Народные новости 15:28
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
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Политика
Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским
Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском 17:32
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В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском 15:19
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Умер известный актер Александр Числов
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
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Общество
Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды
Представитель комитета подтвердил, что часть площадки МЗП действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.
Интерфакс 06:58
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Роскосмос рассказал о ситуации на МКС после срабатывания сигнализации
Российский космонавт Алексей Овчинин пояснил, что она заметила повышение уровня кислорода в российском модуле "Звезда" "Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры", — пояснили в Роскосмосе.
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Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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