Финансы
ЦБ: инфляционные ожидания населения снизились в февралеNews.ru 08:30
Инфляционные ожидания населения в феврале несколько снизились. Такая информация следует из материалов Банка России. Аналитики регулятора отмечают, что инфляционные ожидания экономических субъектов в декабре-январе были повышенными в связи с увеличением ставки НДС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Экономика
Восемь россиян вошли в сотню самых богатых людей мира по версии Forbes
Восемь россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Футбол
«Рубин» объявил об уходе тренера вратарей Виталия Кафанова
Обновлено в 09:20
Транспорт
Названа стоимость проезда по платной трассе Москва–Санкт-Петербург
Проезд по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется водителям легковых автомобилей в сумму около 2 тыс. рублей.
Обновлено в 07:53
Наука
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Житель Великобритании может стать вторым человеком в истории, полностью излечившимся от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 00:11
Авто
Гиперкар Bugatti стал самым дорогим автомобилем в мире
Стоимость новинки составляет 11 миллионов евро (без учета налогов), и таким образом она является самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 09:22
Авто
Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России
Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию.
Обновлено в 04:57
Политика
Сотруднику МИД РФ отказали во въезде в Чехию
Один из членов российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым не смог попасть в Чехию.
Обновлено в 05:40
Космос
На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2
Экипаж Международной космической станции (МКС) почувствовал запах спирта после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2.
Обновлено в 09:15
Хоккей
Главный арбитр КХЛ признал нарушение на защитнике «Спартака» перед голом СКА в овертайме
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов признал, что форвард СКА Ярно Коскиранта нарушил правила на спартаковском защитнике Ярославе Дыбленко в первом овертайме четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина перед тем, как армейцы забили гол.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Тело Малашенко пока не могут вывезти из Испании
Родственникам известного политтехнолога и одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко пока не разрешают переправить его тело из Испании в Россию.
Обновлено в 09:54
Экономика
«Лукойл» ненадолго стал дороже «Роснефти»
Впервые «Лукойл» стал дороже «Роснефти» в конце марта 2018 г.
Обновлено в 09:15
Общество
Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира
Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Политика
«Нафтогаз» пожалуется в Еврокомиссию на «Газпром»
Компания «Нафтогаз Украины» подаст жалобу в Еврокомиссию (ЕК) на российский «Газпром».
Обновлено в 09:51
Происшествия
Трое жителей Свободного осуждены за избиение до смерти приятеля
Трое жителей Свободного осуждены за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.
Обновлено в 03:39
Общество
В России могут появиться платные вытрезвители
В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Энергетика
«Газпром» назначил нового главу департамента добычи
«Газпром» назначил Сергея Меньшикова, руководившего более десяти лет компанией «Газпром добыча Надым» на Ямале, начальником департамента 307, отвечающего за добычу газа, газового конденсата и нефти.
Обновлено в 09:36
Космос
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Пользователь YouTube под ником MrMBB333 опубликовал собственное исследование, сделанное с помощью сервиса Google Earth.
Обновлено в 01:29
Общество
Суд «простил» жене организатора блокады Крыма миллиард рублей долга
Арбитражный суд Москвы завершил банкротство Эльвиры Ислямовой, жены бизнесмена и одного из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова, освободив ее от обязательств перед кредиторами в размере более 1 миллиарда рублей, следует из опубликованного во вторник определения суда.
Обновлено в 09:23
Политика
В МИДе назвали безбашенным заявление США об усилении давления на Кубу
Заявление Болтона показало, что разговоры о «восстановлении демократии» в Венесуэле стали прикрытием для построения стран региона в соответствии с критериями США, сказал Щетинин после окончания мессы памяти Уго Чавеса в Москве.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля
Мировой суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в апреле прошлого года разбил памятник рублю.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Пропавшую пенсионерку нашли замерзшей до смерти
Замерзшую до смерти женщину нашли в садоводческом некоммерческом товариществе «Химик».
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
На Ставрополье госпитализировали школьников после распыления вещества
Десять детей госпитализированы из школы в селе Тищенское в Ставропольском крае после распыления неизвестного вещества, сообщила РБК пресс-секретарь регионального минздрава Ирина Кучукова.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»
Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Политика
Лукашенко заявил о повороте вспять процесса евразийской интеграции
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями заявил, что сейчас многие экономические вопросы из Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС, при этом "процесс евразийской интеграции поворачивается вспять".
Обновлено в 03:38
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях
Думский комитет по информации рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:12