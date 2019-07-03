Экономика
ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерииВедомости вчера в 17:31
ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.
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с чего всё началось
Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.Ведомостивчера в 17:31
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Центробанк разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками
Московский Комсомолецвчера в 22:15
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Политика
Макаров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
Спикр Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования в связи с гибелью 14 моряков-подводников при пожаре в Баренцевом море.
Обновлено в 04:20
Политика
Трамп обвинил Иран в срыве «ядерной сделки»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил условия так называемой «ядерной сделки», несмотря на то, что получил 150 миллиардов долларов, ранее замороженных на зарубежных счетах.
Обновлено в 01:23
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Авто
BMW представила новый кроссовер Х6
Компания BMW официально представила третье поколение кросс-купе X6.
Обновлено в 04:40
Политика
Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников
Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар и 14 подводников погибли от отравления продуктами горения.
Обновлено в 05:32
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Политика
В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы
Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия
В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников
В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
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Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Наука
В России создан прототип самолета с композитным крылом
Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.
Обновлено вчера в 11:35
Хоккей
Артемия Панарина аплодисментами встретили в расположении «Рейнджерс»
По всем законам бизнеса в продажу немедленно требовалось запустить партию атрибутики с фамилией Панарина, а заодно и сделать форму для самого форварда, что также было продемонстрировано клубом.
Обновлено в 03:15
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Здоровье
Голенко: в системе здравоохранения Крыма произошли грандиозные изменения
Об особенностях системы здравоохранения в Республике Крым, высокотехнологичной медпомощи, диспансеризации жителей, лечебном туризме и государственно-частном партнерстве в медицине в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.
Обновлено в 05:27
Экономика
Газпромбанк запустил карту с «умным кешбэком»
Газпромбанк с 3 июля 2019 года добавил в свою линейку продуктов дебетовую «Умную карту», которая предполагает автоматический расчет кешбэка по самым большим тратам клиента, сообщили Банки.ру в кредитной организации.
Обновлено в 03:30
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Обновлено в 03:14
Наука
На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие
У границы с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
У границы с Украиной в Ростовской области поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1 и останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Общество
Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти
Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04