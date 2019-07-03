Экономика
ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерииВедомости вчера в 17:31
Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
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с чего всё началось
ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.Ведомостивчера в 17:31
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Центробанк разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками
Московский Комсомолецвчера в 22:15
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:46, Вашингтон
Политика
Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй выразила в среду соболезнования от имени британского парламента в связи с гибелью российских моряков-подводников.
Обновлено в 07:55
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Финансы
Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.
Обновлено в 07:44
Здоровье
В 13 регионах России более 1% населения заражено ВИЧ
В 13 российских регионах более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), выяснил Роспотребнадзор.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Общество
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Ефремов и Ивакова перестали скрывать свой роман
Актер Никита Ефремов, самый молодой представитель известной актерской династии Ефремовых, и экс-ведущая программы «Орел и решка» Мария Ивакова перестали скрывать свои отношения.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Кино
Умер кинорежиссёр Василий Панин
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился умилительным видео с детьми
Сергей Безруков опубликовал видео, на котором он запечатлен гуляющим по пляжу вместе с дочерью Машей и сыном Степаном.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Технологии
Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России
По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.
Обновлено в 08:05
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 13:19
Авто
Умер бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка
Бывший президент Ford и председатель правления Chrysler Ли Якокка умер в Калифорнии в возрасте 94 лет, передает Associated Press.
Обновлено в 02:31
Политика
В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 05:13
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Футбол
Иванович назвал игру за Суперкубок очень важной для «Зенита»
Иванович заявил, что игра на Суперкубок важна для Зенита. Это битва за трофей, а все футболисты хотят выигрывать.
Обновлено в 05:13
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
«АвтоВАЗ» с 3 июля приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 11:26
Спорт
Грузинских регбистов прогнали из московского клуба
Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Наука
В России создан прототип самолета с композитным крылом
Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Toyota объявила спецпредложения на покупку 8 моделей
Обновлено в 05:57
ЖКХ
ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян
"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено 01 июля в 18:46
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО в Черном море попали на видео
В сети появилось видео с боевыми кораблями НАТО, которые проходят через пролив Босфор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:53