Экономика

ЦБ научит россиян бороться с кибермошенникамиБизнес.Ру 04:21

ЦБ будет бороться с мошенниками, которые используют социальную инженерию. Регулятор фиксирует все больше таких случаев: злоумышленники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выпытывают конфиденциальную информацию.
Читать в источнике
с чего всё началось

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.
Ведомостивчера в 17:31

Подробнее о событии

Центробанк научит население противостоять кибермошенничеству

News.ru02:43

Россиян научат узнавать банковских мошенников

Lenta.ru02:41

Центробанк разработает для россиян инструкции по борьбе с мошенниками

Реальное времявчера в 22:25

Центробанк научит россиян противостоять «умным» мошенникам

URA.Ruвчера в 19:42

Центробанк разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

Московский Комсомолецвчера в 22:15

«Ведомости»: ЦБ разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

ТАССвчера в 21:12

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Ведомостивчера в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
Политика

Шойгу заявил о представлении всех погибших подводников к госнаградам

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Чечне начнется суд над мертвыми

Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Верховный суд Дагестана рассмотрит жалобу на арест журналиста Гаджиева

Абдулмумин Гаджиев вину отрицает. 18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал журналиста на два месяца.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

Пассажир самолёта заснял полное солнечное затмение

Обновлено в 06:14
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Культура

Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте

Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Происшествия

В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь

В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке

Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова

Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Общество

На Крым снова надвигается непогода

Непогода обрушится на полуостров в среду вечером и продержится в Крыму в течение суток четверга В Крыму обещают резкое ухудшение погоды с вечера среды и в течение суток 4 июля, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»

Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Футбол

Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне

В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
Обновлено в 06:49
Политика

Совет Европы потребовал от России еще €55 млн

Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Криминалист допустил, что похитившая 23 млн рублей кассирша убита

Обновлено в 06:33
Политика

Рада рассмотрит законопроект о противодействии сквернословию

Законопроект о противодействии сквернословию зарегистрирован в Верховной раде Украины.
Обновлено в 05:28
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 06:25
Транспорт

«Уралтрансмаш» показал трамвай с «гармошкой» на 320 пассажиров

На заводе «Уралтрансмаш» представили трехсекционный трамвай модели R-418.
Обновлено в 06:36
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам

Банк "Открытие" подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 03:13
Политика

Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов

На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 05:38
Спорт

ВАДА заподозрило три сотни российских спортсменов. Открыто уже 50 дел

298 подозреваемых российских спортсменов, на 43 из которых составлена доказательная база.
Обновлено в 07:00
Спорт

Загитова и Медведева включены в новый пул допинг-тестирования ISU

Международный союз конькобежцев включил в новые пулы допинг-тестирования 107 спортсменов, включая 25 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Обновлено в 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное