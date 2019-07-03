Экономика
ЦБ научит россиян бороться с кибермошенникамиБизнес.Ру 04:21
ЦБ будет бороться с мошенниками, которые используют социальную инженерию. Регулятор фиксирует все больше таких случаев: злоумышленники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выпытывают конфиденциальную информацию.
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с чего всё началось
ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.Ведомостивчера в 17:31
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Центробанк разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками
Московский Комсомолецвчера в 22:15
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
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На Крым снова надвигается непогода
Непогода обрушится на полуостров в среду вечером и продержится в Крыму в течение суток четверга В Крыму обещают резкое ухудшение погоды с вечера среды и в течение суток 4 июля, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Экономика
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Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне
В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
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Совет Европы потребовал от России еще €55 млн
Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено в 00:19
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Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
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Рада рассмотрит законопроект о противодействии сквернословию
Законопроект о противодействии сквернословию зарегистрирован в Верховной раде Украины.
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Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
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Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
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Банк "Открытие" подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 03:13
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов
На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
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ВАДА заподозрило три сотни российских спортсменов. Открыто уже 50 дел
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Спорт
Загитова и Медведева включены в новый пул допинг-тестирования ISU
Международный союз конькобежцев включил в новые пулы допинг-тестирования 107 спортсменов, включая 25 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
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