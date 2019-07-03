Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерииВедомости вчера в 17:31

ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.
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ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Ведомостивчера в 17:31

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Центробанк научит население противостоять кибермошенничеству

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Россиян научат узнавать банковских мошенников

Lenta.ru02:41

Центробанк разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

Московский Комсомолецвчера в 22:15

Центробанк разработает для россиян инструкции по борьбе с мошенниками

Реальное времявчера в 22:25

Центробанк научит россиян противостоять «умным» мошенникам

URA.Ruвчера в 19:42

«Ведомости»: ЦБ разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

ТАССвчера в 21:12

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Ведомостивчера в 17:31
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Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Кино

Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Обновлено в 01:34
Политика

Среди погибших моряков были два Героя России

Среди 14 российских моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате Военно-морского флота, были два Героя России и семь капитанов первого ранга.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Названы опасные пищевые привычки, сокращающие жизнь

Коллектив ученых проанализировал данные по 195 странам с 1990 по 2017 год, чтобы определить последствия неблагоприятного режима питания, при котором образуется дефицит полезных и избыток вредных компонентов.
Обновлено в 00:46
Экономика

В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро

Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
Обновлено в 02:31
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале

Певец Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

В Совфеде выступили против возвращения Россией долга ПАСЕ

Россия не участвовала в работе ПАСЕ в 2017-2018 годы, поэтому не должна оплачивать долги за это время, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Жабаров.
Обновлено в 02:51
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Спорт

WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Канада планирует поставлять вооружение на Украину

Как заявил украинский лидер, Украина и Канада подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве по поставкам военной техники и вооружения в Украину.
Обновлено в 03:05
Хоккей

Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 16:12
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Общество

Власти Вологодской области опровергли закрытие резиденции Деда Мороза

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что «Дом моды Деда Мороза» закрылся, проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» из государственного стал частным и перешел под управление фирмы депутата местного заксобрания Татьяны Муровцевой.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено вчера в 22:39
Спорт

Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета

Обновлено вчера в 16:26
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей

В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли

Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Из-за сильного дождя, который ожидается в столичном регионе в течение дня, в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A30s протестировали в Geekbench

Новая модель протестировали в бенчмарке с процессором Exynos 7904, под модельным номером SM-A307FN, с 3 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Android 9 Pie.
Обновлено вчера в 14:35
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика

На саммите в Брюсселе согласовано будущее руководство ЕС

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали кандидатов на ключевые посты в европейских структурах управления, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено вчера в 13:30
Транспорт

Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
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