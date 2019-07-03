Экономика
ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерииВедомости вчера в 17:31
Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
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с чего всё началось
ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.Ведомостивчера в 17:31
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Центробанк разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками
Московский Комсомолецвчера в 22:15
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
Армия и оружие
На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем
Обновлено вчера в 06:01
Экономика
Занятость в частном секторе США в июне выросла меньше прогноза
Американские компании в частном секторе в июне создали меньше рабочих мест, чем ожидалось, показали данные ADP Research Institute и Moody’s Analytics.
Обновлено в 08:33
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Сценарист и режиссер документального кино Василий Панин скончался в Москве в возрасте 83 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин прокомментировал гибель подводников
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
В Японии 850 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней
Почти 850 тысяч человек в трех префектурах Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за сильных ливней, обрушившихся на южные районы страны, сообщила телекомпания NHK.
Обновлено 01 июля в 22:58
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором
Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.
Обновлено в 09:54
Авто
Lexus LS получил лимитированную версию
На американском рынке появилась особая версия Lexus LS под названием Inspiration Series.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые снялась в нижнем белье после родов
Певица Саша Савельева выложила в блоге свою фотографию в нижнем белье Calvin Klein, поверх которого накинут шерстяной кардиган.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 08:30
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 05:38
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Интернет
«Лаборатория Касперского»: шифровальщик Sodin внедряется в Windows и требует выкуп в биткоинах
Программа, получившая название Sodin, требует выкуп в биткоинах, эквивалентный сумме 2,5 тыс. долларов США.Эксперты предполагают, что Sodin продается на черном рынке.
Обновлено в 09:28
Хоккей
Фанаты «Рейнджерс» выберут игровой номер Панарина
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Авто
Представлена обновленная Opel Astra
Семейство Opel Astra пережило плановую модернизацию.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Футбол
Россия входит в число лидеров по заявкам на билеты ЧЕ-2020 по футболу
Россия является одним из лидеров по количеству заявок на билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в первый этап продаж, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Автодорогу на востоке Красноярского края закрыли из-за подтопления
"В Абанском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на автодороге Канск - Абан - Богучаны - Пея затопило участок протяженностью 700 м. Глубина переливов достигает одного метра", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:10
Авто
Genesis выпустит кроссовер на базе G70
Премиальный паркетник разделит платформу со спортивным седаном G70 и станет вторым кроссовером марки после премьеры GV80.
Обновлено в 09:30
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Более 1000 пожилых рязанцев привили от пневмококковой инфекции
В Рязанской области от пневмококковой инфекции привили более 1100 человек, сообщает сайт регионального минздрава.
Обновлено в 00:34