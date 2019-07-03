Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерииВедомости вчера в 17:31

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
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с чего всё началось

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.
Ведомостивчера в 17:31

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Центробанк разработает для россиян инструкции по борьбе с мошенниками

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Россиян научат узнавать банковских мошенников

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Центробанк научит россиян противостоять «умным» мошенникам

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Московский Комсомолецвчера в 22:15

«Ведомости»: ЦБ разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

ТАССвчера в 21:12

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Ведомостивчера в 17:31
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:09, Вашингтон
Общество

ФАС оштрафовала Philip Morris за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" административный штраф на 100 тысяч рублей за рассылку потребителям информацию о сигаретах по электронной почте, что нарушает закон о рекламе, сообщается на сайте ФАС.
Обновлено в 03:27
Общество

В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено вчера в 12:24
Авто

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Футбол

«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 03:37
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже

Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.
Обновлено вчера в 02:10
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Самозанятые в России смогут организовывать похороны

Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей

В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01
Политика

Грузинские националисты напали на российских туристов в Тбилиси

На кадрах видно, как машину, в которой сидит мужчина и, предположительно, его жена и дочь окружили несколько грузинских националистов.
Обновлено вчера в 17:37
Авто

Назвали топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Обновлено в 00:50
Космос

Телескоп Kepler обнаружил аномально тусклую звезду

Ученые-астрономы одной из обсерваторий обнаружили с помощью телескопа Kepler ненормально тусклую звезду, которая находится приблизительно в 300 световых годах от нашей планеты.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Обновлено в 02:48
Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Авто

Toyota показала новую топовую версию пикапа Toyota Hilux

Компания Toyota в России начала прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки

Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Энергетика

Крупные потребители электричества заподозрили ценовой сговор на рынке

Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний.
Обновлено в 01:52
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено вчера в 22:39
Политика

На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил инцидент с заездом машины Аллы Пугачевой на перрон

Музыкант Юрий Лоза решил оценить недавний инцидент с заездом машины Аллы Пугачевой на перрон.
Обновлено в 03:50
Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 21:06
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