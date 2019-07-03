Экономика
ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерииВедомости вчера в 17:31
Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
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с чего всё началось
ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.Ведомостивчера в 17:31
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Центробанк разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками
Московский Комсомолецвчера в 22:15
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:09, Вашингтон
Общество
ФАС оштрафовала Philip Morris за нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" административный штраф на 100 тысяч рублей за рассылку потребителям информацию о сигаретах по электронной почте, что нарушает закон о рекламе, сообщается на сайте ФАС.
Обновлено в 03:27
Общество
В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн
Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено вчера в 12:24
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Футбол
«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»
Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 03:37
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже
Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.
Обновлено вчера в 02:10
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Самозанятые в России смогут организовывать похороны
Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей
В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Грузинские националисты напали на российских туристов в Тбилиси
На кадрах видно, как машину, в которой сидит мужчина и, предположительно, его жена и дочь окружили несколько грузинских националистов.
Обновлено вчера в 17:37
Космос
Телескоп Kepler обнаружил аномально тусклую звезду
Ученые-астрономы одной из обсерваторий обнаружили с помощью телескопа Kepler ненормально тусклую звезду, которая находится приблизительно в 300 световых годах от нашей планеты.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Авто
Toyota показала новую топовую версию пикапа Toyota Hilux
Компания Toyota в России начала прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Энергетика
Крупные потребители электричества заподозрили ценовой сговор на рынке
Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний.
Обновлено в 01:52
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил инцидент с заездом машины Аллы Пугачевой на перрон
Музыкант Юрий Лоза решил оценить недавний инцидент с заездом машины Аллы Пугачевой на перрон.
Обновлено в 03:50
Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
Обновлено вчера в 21:06