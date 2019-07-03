Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерииВедомости вчера в 17:31

ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.
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с чего всё началось

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Ведомостивчера в 17:31

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Центробанк разработает для россиян инструкции по борьбе с мошенниками

Реальное времявчера в 22:25

Россиян научат узнавать банковских мошенников

Lenta.ru02:41

Центробанк научит россиян противостоять «умным» мошенникам

URA.Ruвчера в 19:42

Центробанк научит население противостоять кибермошенничеству

News.ru02:43

Центробанк разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

Московский Комсомолецвчера в 22:15

«Ведомости»: ЦБ разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

ТАССвчера в 21:12

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Ведомостивчера в 17:31
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Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика

Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале

Ранее критиков выходки Пугачевой на вокзале назвали завистниками.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников

Обновлено в 05:11
Политика

Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду

Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 03:55
Транспорт

От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11

В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка

Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Красноярске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Сотрудники правоохранительных органов Красноярска в беседе с РИА Новости сообщили, что житель города открыл стрельбу по соседям из-за того, что они громко слушали музыку.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Футбол

Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Наука

«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»

Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено 01 июля в 11:30
Происшествия

Представитель манси расшифровал таинственные знаки на перевале Дятлова

Обновлено в 04:29
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Экономика

Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии

В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Авто

BMW представила X6 нового поколения

Компания BMW официально представила купе-кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено в 03:59
Спорт

WADA посчитала пробы 298 российских спортсменов подозрительными

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проверки московской лаборатории заявило, что пробы 298 российских спортсменов являются подозрительными.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Авто

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

Обновлено вчера в 12:10
Здоровье

Главной причиной рака у красноярцев объявили курение

Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.
Обновлено в 01:24
Политика

Депутаты выбрали мэра города Иваново

Сегодня, 3 июля, на пленарном заседании Ивановской городской думы депутаты избрали главу города Иваново.
Обновлено в 03:40
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Общество

Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней

Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина

Обновлено в 03:37
Общество

На Крым надвигается холодный фронт

В Крыму 3 и 4 июля ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м / с. Об этом сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, ссылаясь на данные ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Обновлено в 04:52
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