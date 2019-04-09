Экономика
ЦБ и Минфин видят предпосылки для роста ВВП России выше прогнозаВестник Кавказа 07:18
Банк России видит предпосылки для роста российской экономики в нынешнем году выше прогнозируемых 1,3%. Об этом сообщила первый заместитель председатель ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
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Диагональный «Динамо-ЛО» Колесник получил травму в игре с «Новой»
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Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
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Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
Финансы
ЦБ оценивает экономическую ситуацию в России как близкую к равновесию
Банк России оценивает ситуацию в экономике страны как близкую к равновесию.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике
Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика
Гройсман рассказал о финансовом состоянии «зажатой долгами» Украины
Украина сегодня «зажата долгом», на погашение долгов в текущем году уйдет треть бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Третий серийный тяжелый транспортник Ил-76МД-90А передали на покраску
Напомним, что первый серийный транспортник Ил-76МД-90А передали Минобороны РФ на прошлой неделе, 2 апреля.
Обновлено в 03:17
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Киркоров публично оправдался за Пугачеву
Певица не явилась на собственный юбилейный трибьют 6 апреля в многотысячном зале "Крокус Сити Холла" состоялся уникальный юбилейный трибьют Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:02
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Путешествия
На 74% вырос за зиму российский турпоток в Анталью
Обновлено в 06:00
Политика
Путин и Эрдоган провели переговоры в Кремле
После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с «глазу на глаз» с турецким коллегой актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе строительство газопровода «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Обнаженная певица Лобода сразила подписчиков
На снимках певица позирует абсолютно обнаженной с фотоаппаратом и в накинутой на плечи кожаной куртке.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете
Большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.
Обновлено в 10:23
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19