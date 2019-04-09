ЦБ и Минфин видят предпосылки для роста ВВП России выше прогнозаВестник Кавказа 07:18

Банк России видит предпосылки для роста российской экономики в нынешнем году выше прогнозируемых 1,3%. Об этом сообщила первый заместитель председатель ЦБ РФ Ксения Юдаева.

ЦБ и Минфин видят предпосылки для роста ВВП России выше прогноза

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