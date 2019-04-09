Экономика

ЦБ и Минфин видят предпосылки для роста ВВП России выше прогнозаВестник Кавказа 07:18

Банк России видит предпосылки для роста российской экономики в нынешнем году выше прогнозируемых 1,3%. Об этом сообщила первый заместитель председатель ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Первый зампред ЦБ увидела «сигналы» и согласилась с Силуановым

Росбалт08:06

Рост ВВП РФ в этом году может превысить правительственный прогноз в 1,3% - Юдаева

Финмаркет06:37

ЦБ ожидает роста экономики России выше прогнозов правительства

Банки.ру06:33

ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%

ТАСС06:09

ЦБ и Минфин видят предпосылки для роста ВВП России выше прогноза

Вестник Кавказа07:18
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Диагональный «Динамо-ЛО» Колесник получил травму в игре с «Новой»

Диагональный «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Андрей Колесник получил травму ноги в матче плей-аут российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой».
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В Японии пропал с радаров истребитель F-35

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Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды.
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На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
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Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
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Банк России оценивает ситуацию в экономике страны как близкую к равновесию.
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Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике

Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
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Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

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Гройсман рассказал о финансовом состоянии «зажатой долгами» Украины

Украина сегодня «зажата долгом», на погашение долгов в текущем году уйдет треть бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
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Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

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Армия и оружие

Третий серийный тяжелый транспортник Ил-76МД-90А передали на покраску

Напомним, что первый серийный транспортник Ил-76МД-90А передали Минобороны РФ на прошлой неделе, 2 апреля.
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ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
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Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
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Певица не явилась на собственный юбилейный трибьют 6 апреля в многотысячном зале "Крокус Сити Холла" состоялся уникальный юбилейный трибьют Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:02
Финансы

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
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На 74% вырос за зиму российский турпоток в Анталью

Обновлено в 06:00
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Путин и Эрдоган провели переговоры в Кремле

После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с «глазу на глаз» с турецким коллегой актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе строительство газопровода «Турецкий поток».
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Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
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Обнаженная певица Лобода сразила подписчиков

На снимках певица позирует абсолютно обнаженной с фотоаппаратом и в накинутой на плечи кожаной куртке.
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В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете

Большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.
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Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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