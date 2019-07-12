Экономика

ЦБ и Минфин могут отложить реформу накопительной пенсииВедомости 03:35

В ЦБ на запрос издания не ответили, Минфин отказался от комментариев. Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник.
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с чего всё началось

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.
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