Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета вчера в 10:55
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
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ЦБ и ФАС выступили с рекомендацией для банков раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Реальное времявчера в 11:12
ФАС и ЦБ рекомендовали раскрывать информацию о комиссиях банкоматов
Rambler News Serviceвчера в 10:03
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать размер комиссий в банкоматах и терминалах
Интерфаксвчера в 09:16
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