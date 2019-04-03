Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета 10:55
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Экономика
ЦБ поддержал предложение перечислять зарплату по номеру телефона
В Центробанке поддерживают прозвучавшую идею о перечислении зарплаты работникам по номеру телефона.
Обновлено в 13:38
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Lite получит экран большей диагонали, чем Oppo Reno
В основной камере установлены датчики изображения разрешением 16 и 2 Мп, тогда как Oppo Reno и Oppo Reno Standard Edition будут оснащены 48-мегапиксельными датчиками изображения.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 12:20
Футбол
«Челси» разгромил «Брайтон» и поднялся на 5-е место
В перенесенном матче 27-го тура АПЛ «Челси» разгромил «Брайтон» (3:0). Победа позволила лондонцам набрать 63 очка и подняться на 5-е место в таблице.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский высказался по «русскому вопросу»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов
В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Общество
Бумажный СНИЛС в России отменили
В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
FT: США и Китай решили большинство спорных торговых вопросов
Бóльшая часть спорных вопросов, которые США и Китай обсуждали на торговых переговорах, решена, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом дискуссии.
Обновлено в 12:08
Политика
Мэй и Корбин согласовали план действий для осуществления Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин 3 апреля в ходе переговоров относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза проявили гибкость и согласовали дальнейшие действия для поиска путей осуществления Brexit.
Обновлено в 14:02
Интернет
ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака
Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 10:08
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Хоккей
Игорь Никитин: «ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд»
"Не успеваем учить правила, совершенно разные для разных команд".
Обновлено в 15:47
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Политика
Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу
Обновлено в 09:08
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление ФСБ РФ распространило видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 15:03
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:27
Политика
Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией
По словам главы МВД Арсена Авакова, решение было принято после того, как в Москву прилетел кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
Обновлено в 05:53
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Общество
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Обновлено в 11:05
Космос
Астрономы нашли возможное объяснение существованию подземного океана на Энцеладе
Обновлено в 11:45
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Общество
Хоккеист Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
Обновлено вчера в 10:17
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Политика
В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15