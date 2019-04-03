Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета 10:55

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
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ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Российская газета10:55

ЦБ и ФАС выступили с рекомендацией для банков раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

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ФАС и ЦБ рекомендовали раскрывать информацию о комиссиях банкоматов

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Lenta.ru12:50

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать размер комиссий в банкоматах и терминалах

Интерфакс09:16
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