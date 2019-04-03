Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета вчера в 10:55

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
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Комиссии за платежи в банкоматах сделают прозрачнее

Коммерсантъвчера в 15:49

Банк России решил разобраться с переплатой за ЖКХ в банкоматах

Lenta.ruвчера в 12:50

ЦБ и ФАС утвердили стандарты по раскрытию размера комиссий в банкоматах

РБКвчера в 11:05

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Российская газетавчера в 10:55

ФАС и ЦБ рекомендовали раскрывать информацию о комиссиях банкоматов

Rambler News Serviceвчера в 10:03

ЦБ и ФАС выступили с рекомендацией для банков раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Реальное времявчера в 11:12

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать размер комиссий в банкоматах и терминалах

Интерфаксвчера в 09:16
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Николь Кидман: «После развода с Томом Крузом хотела стать матерью-одиночкой»

Обновлено вчера в 20:00
Политика

Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере сообщил о том, что согласен на те условия проведения дебатов перед вторым туром выборов главы государства, которые выдвинул его конкурент, лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:29
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Онищенко рассказал о военно-биологических базах вокруг России

Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вокруг России создается множество военно-биологических баз, в лабораториях которых разрабатывают биологическое оружие.
Обновлено в 00:38
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы труда наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Единоборства

Конор Макгрегор передумал уходить

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Политика

Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Авто

У ГАЗа хотят отобрать бренд «Победа»

Как отмечает "Коммерсант", в компании "Хартунг" мотивируют требование о передаче бренда не только тем, что ГАЗ сейчас не использует марку по назначению, но и тем, что после передачи прав "Победа" заживет новой жизнью.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой

Обновлено вчера в 22:46
Экономика

Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21
Экономика

Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн рублей

Греф не впервые покупает облигации Сбербанка.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Общество

Французы предложили Забайкалью помощь в селекции сельхозживотных

Французская делегация на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым предложила сельскому хозяйству региона помощь в вопросе селекции скота.
Обновлено вчера в 21:53
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Политика

Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии

Обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, задержанные ФСБ в ноябре 2016 года по подозрению в подготовке диверсий, решением Севастопольского городского суда приговорены к 14 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 02:34
Транспорт

Текслер заявил об увеличении финансирования строительства дорог

Обновлено в 02:14
Политика

Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО

«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии

Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Футбол

Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено вчера в 17:24
Энергетика

Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 07:43
Театры

Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета

Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях

В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»

Обновлено в 01:30
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Обновлено вчера в 15:29
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