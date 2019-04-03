Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета вчера в 10:55
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
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ФАС и ЦБ рекомендовали раскрывать информацию о комиссиях банкоматов
Rambler News Serviceвчера в 10:03
ЦБ и ФАС выступили с рекомендацией для банков раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Реальное времявчера в 11:12
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать размер комиссий в банкоматах и терминалах
Интерфаксвчера в 09:16
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Общество
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет
Средняя продолжительность жизни в мире с начала века выросла на 5,5 лет – с 66,5 до 72 лет, говорится в ежегодном докладе "Мировой статистики здравоохранения", опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Кино
Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Космос
Ракета с самым быстрым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась к МКС в четверг, 4 апреля, с Байконура. Она стартовала с грузовым кораблем "Прогресс МС-11".
Обновлено в 07:17
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Единоборства
Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возвращении к профессиональным выступлениям спустя девять дней после завершения карьеры.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски
В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала фигуру в купальнике через месяц после родов
Звезда опубликовала фото с купальнике с идеальной фигурой и объявила, что оно было сделано через полтора месяца после родов.
Обновлено в 03:00
Общество
Закон о хостелах вступит в силу 1 октября
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Корпорация Google заблокировала аккаунт Зеленского
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что корпорация Google заблокировала аккаунт шоумена в рекламной сети Google Ads.
Обновлено в 07:40
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд
Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»
Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Аксёнов рассказал о ситуации в Евпатории после задержания мэра города
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о ситуации в Евпатории после задержания руководителя администрации города Андрея Филонова.
Обновлено в 06:30
Политика
В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России
Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46