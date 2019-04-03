Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета вчера в 10:55

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
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Комиссии за платежи в банкоматах сделают прозрачнее

Коммерсантъвчера в 15:49

Банк России решил разобраться с переплатой за ЖКХ в банкоматах

Lenta.ruвчера в 12:50

ЦБ и ФАС утвердили стандарты по раскрытию размера комиссий в банкоматах

РБКвчера в 11:05

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Российская газетавчера в 10:55

ФАС и ЦБ рекомендовали раскрывать информацию о комиссиях банкоматов

Rambler News Serviceвчера в 10:03

ЦБ и ФАС выступили с рекомендацией для банков раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Реальное времявчера в 11:12

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать размер комиссий в банкоматах и терминалах

Интерфаксвчера в 09:16
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Спорт

Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе

Обновлено в 08:10
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Общество

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Здоровье

Средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет

Средняя продолжительность жизни в мире с начала века выросла на 5,5 лет – с 66,5 до 72 лет, говорится в ежегодном докладе "Мировой статистики здравоохранения", опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Кино

Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб

Обновлено вчера в 07:50
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Космос

Ракета с самым быстрым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась к МКС в четверг, 4 апреля, с Байконура. Она стартовала с грузовым кораблем "Прогресс МС-11".
Обновлено в 07:17
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Единоборства

Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возвращении к профессиональным выступлениям спустя девять дней после завершения карьеры.
Обновлено в 01:02
Экономика

Почти 300 млн рублей получит Дагестан на развитие дорожного хозяйства

Обновлено в 09:38
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски

В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала фигуру в купальнике через месяц после родов

Звезда опубликовала фото с купальнике с идеальной фигурой и объявила, что оно было сделано через полтора месяца после родов.
Обновлено в 03:00
Общество

Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 07:08
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Политика

Корпорация Google заблокировала аккаунт Зеленского

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что корпорация Google заблокировала аккаунт шоумена в рекламной сети Google Ads.
Обновлено в 07:40
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Культура

Дольф Лундгрен не встретится с Путиным

Обновлено вчера в 17:35
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Аксёнов рассказал о ситуации в Евпатории после задержания мэра города

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о ситуации в Евпатории после задержания руководителя администрации города Андрея Филонова.
Обновлено в 06:30
Политика

В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России

Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
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