ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета вчера в 10:55

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

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