ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета 10:55

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

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Происшествия В Петербурге вспыхнул пожар на территории завода «Красная нить» Пожар на площади порядка 200 квадратных метров возник в здании на территории завода "Красная нить" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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