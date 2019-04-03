Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета 10:55
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено вчера в 14:32
Хоккей
Малкин вернулся к тренировкам в общую группу «Питтсбурга»
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в среду участвует в тренировке в общей группе, сообщается в микроблоге клуба НХЛ в Twitter.
Обновлено в 12:56
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Футбол
«Бока Хуниорс» предложил контракт игроку «Барселоны»
По данным СМИ, аргентинский "Бока Хуниорс" предложил контракт полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено в 11:36
Политика
Власти Николаева декоммунизировали черный хлеб
Хлебзавод Николаева №1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации.
Обновлено в 12:50
Общество
У трети российских семей не хватает денег на обувь
В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на территории завода «Красная нить»
Пожар на площади порядка 200 квадратных метров возник в здании на территории завода "Красная нить" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
Юрий Семин: «VAR – это жизнь, от этого никуда не денешься»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о системе видеоповторов в преддверии первого полуфинала Кубка России с «Ростовом».
Обновлено в 12:32
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море
Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе
ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Первая репетиция парада Победы началась в Алабино
В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:09
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Политика
Путин приехал на завод Mercedes-Benz на лимузине Aurus
Владимир Путин прибыл на завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на российском лимузине Aurus.
Обновлено в 09:24
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:34
Политика
Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе
Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова согласилась дать интервью Ксении Собчак. Видео появилось на YouTube 3 апреля.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Политика
FT: США и Китай решили большинство спорных торговых вопросов
Бóльшая часть спорных вопросов, которые США и Китай обсуждали на торговых переговорах, решена, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом дискуссии.
Обновлено в 12:08
Музыка
Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13
Обновлено вчера в 11:33
Общество
В Роструде напомнили о длинных выходных в мае
Длинные майские каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, напомнили в Роструде.
Обновлено в 04:18