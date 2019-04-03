Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХРоссийская газета 10:55

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
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ЦБ и ФАС разработали стандарты по раскрытию размера комиссий в банкоматах

Коммерсантъ11:59

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать размер комиссий в банкоматах и терминалах

Интерфакс09:16

ЦБ и ФАС утвердили стандарты по раскрытию размера комиссий в банкоматах

РБК11:05

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Российская газета10:55

ФАС и ЦБ рекомендовали раскрывать информацию о комиссиях банкоматов

Rambler News Service10:03

Банк России решил разобраться с переплатой за ЖКХ в банкоматах

Lenta.ru12:50

ЦБ и ФАС выступили с рекомендацией для банков раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

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Власти Николаева декоммунизировали черный хлеб

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В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

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В Петербурге вспыхнул пожар на территории завода «Красная нить»

Пожар на площади порядка 200 квадратных метров возник в здании на территории завода "Красная нить" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

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Юрий Семин: «VAR – это жизнь, от этого никуда не денешься»

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В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
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ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
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Армия и оружие

Первая репетиция парада Победы началась в Алабино

В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Урал — Арсенал (Тула) 1:0

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Владимир Путин прибыл на завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на российском лимузине Aurus.
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Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе

Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
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Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

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Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

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Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
Обновлено в 12:19
Политика

Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение

В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
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FT: США и Китай решили большинство спорных торговых вопросов

Бóльшая часть спорных вопросов, которые США и Китай обсуждали на торговых переговорах, решена, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом дискуссии.
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Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13

Обновлено вчера в 11:33
Общество

В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

Длинные майские каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, напомнили в Роструде.
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