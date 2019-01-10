Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме Банк России и ФАС.

ЦБ и ФАС предупредили банки о недопустимости ухудшения условий вкладов

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