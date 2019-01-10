Экономика
Ухудшение потребительских свойств вкладов по уже заключенным договорам может стать предметом антимонопольного расследования, предупредили в совместном письме Банк России и ФАС.
Российская газета04:17
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ЦБ и ФАС предупределили банки России о недопустимости ухудшения условий вкладов
Экономика сегодня05:16
ФАС и ЦБ предупредили банки о возможных расследованиях из-за изменений условий вкладов
Rambler News Service04:00
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Энергетика
ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
«АвтоВАЗ» оценивает рост российского авторынка в 2018 году в 13%
Обновлено в 05:10
Экономика
Товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд
Товарооборот России и КНР в середине декабря прошлого года превысил $100 млрд, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Обновлено в 03:27
Экономика
Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Экономика
ВТБ стал владельцем 81,1% Саровбизнесбанка
ВТБ стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка (84,98% голосующих акций), передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы кредитной организации.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Bloomberg узнал о риске переноса IPO для Uber из-за шатдауна в Штатах
По информации источников издания, SEC потеряла часть своих ресурсов из-за частичной приостановки работы американского правительства, которая связана с отсрочкой принятия бюджета на этот год из-за споров вокруг затрат на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 02:09
Финансы
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:02
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»
В начале октября коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что компания подготовила план защиты своих интересов на случай, если газопровод «Северный поток-2» будет запущен.
Обновлено вчера в 12:51
Экономика
В России стартовал эксперимент по оплате пошлин при интернет-покупках
Федеральная таможенная служба и Почта России запустили совместный эксперимент по автоматической оплате пошлин при совершении интернет-покупок, сообщает пресс-служба ФТС.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
В Нью-Йорке выставят на продажу небоскреб Chrysler Building
Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building («Крайслер-билдинг»), который является одним из самых красивых зданий этого типа на Манхэттене, может быть выставлен на продажу.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов синтетическими
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
В чем сила брать: у трети бизнесменов в 2018 году вымогали взятки
С проявлениями коррупции в 2018 году столкнулись более 33% предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 16:01
Финансы
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании публикации протокола ФРС
Доллар в среду вечером торгуется в минусе перед публикацией протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, из которого инвесторы надеются узнать больше деталей о планах регулятора относительно его монетарной политики в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:14