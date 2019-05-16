Экономика
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладовРоссийская газета 06:10
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей. Предполагается, что такие крупные выплаты необходимы тем клиентам лопнувших банков, которые сделали внушительные вклады в банках, например, после продажи квартиры.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
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Обновлено в 13:00
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12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Общество
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В пятницу, 17 мая, заморозки ожидаются в Костромской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях.
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Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
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Технологии
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Политика
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Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
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Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая
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Политика
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"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Политика
ПЦУ: митрополит Филарет управляет несуществующим Киевским патриархатом
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Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
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Обновлено в 13:28
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В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
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